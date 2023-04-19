立會通過職安健修例　政府稱踏出重要一步　工會：非一勞永逸

職安健修例獲通過後，勞工及福利局局長玉菡表示是「踏出重要一步」，而且修訂是為了「廣大打工仔」，指是次為勞方資方和政府三方合作。

代表勞工屆的議員陸頌雄表示法案委員會討論時「戰戰兢兢」，雖然有火花、勞資雙方在細節上存在爭議，但過程猶如過山車「有驚冇險」，亦希望下次修訂「唔好咁耐」。林振昇表示是次修訂通過為「職業安全發展里程碑」，也相信今日的結果是各方盡了最大努力取得平衡。

具工會背景的議員吳秋北也指對法例通過「歡迎」和「安慰」，但事實上法例需要與時俱進，而條例通過可見政府工會和議會對職業安全的重視，亦需要全社會一齊提高意識。他稱，過去的不具阻嚇力的罰則讓無良僱主降低成本，讓他們以人命為代價，但現在法例通過不能草菅人命，也要以法律方式保護勞資雙方，讓法例不是「擺設」。郭偉強也指是次通過也不是「一勞永逸」，強調提高罰則金額不是用金錢衡量人命，而是令業界和老闆阻止僥倖心態萌芽，以保障工人健康和生命作為首位。

工程界議員盧偉國指業界對職安健條例修訂非常重視，雖然討論難免有火花，但大家最終達到目標，來之不易，又指真正出事時大家都不想見到，因此希望勞資雙方搞好安全文化。

被問到會議結束後，勞資和政府三方一起會見記者有甚麼意義，孫指是次法案通過是求同存異的好好例子，也體驗「良政善治」，亦是自發性行為。