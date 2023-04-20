乳癌前導性化療案例倍增　患者治療後接受乳房保留手術比率升

香港乳癌基金會研究發現，本港採用前導性化療的乳癌患者比例於12年內倍增，該治療方法能有效將腫瘤分期縮小，而且患者接受治療後進行乳房保留手術比率較高。該研究現已於本地著名的同行評審醫學期刊《香港醫學雜誌》發表。

前導性化療為乳房手術前的治療，起初用於局部晚期的個案，即腫瘤較大或晚期但未有擴散到其他身體部位。此類乳癌個案通常不能動手術，而前導性化療是讓腫瘤縮小以便於做手術，近年前導性化療更延伸用於可進行手術的早期乳癌。該基金會進行的《前導性化療的術前考慮及好處：回顧香港乳癌資料庫12年資料所獲得的啟示》研究，分析了2006至2017年確診第1至第3期浸潤性乳癌的13,435名女性的記錄，當中1,084人有接受前導性化療。結果顯示，接受前導性化療的患者比例由2006至2011年的5.6%，增加至2012至2017年的10.3%。接受前導性化療的患者中，有20%達致病理完全反應率。進行前導性化療後，患者接受乳房保留手術的比率，較未有接受前導性化療的患者高。

該基金會創會人及研究論文的通訊作者張淑儀醫生指，是次研究的新發現對臨床應用帶來相當的啟示，「在多專科聯合的護理下，患有早期乳癌並有合適的適應症的患者，應考慮在術前接受前導性化療。」她補充，病理完全反應率及乳房保留手術率的相關數據分析，均說明前導性化療為有效的治療。