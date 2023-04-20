港大進修學院推微證書課程　學生可按個人學習進度靈活累積學分

為了切合21世紀的學習者需要，以及為有志進修人士創造終身學習新模式，香港大學專業進修學院昨日(19日)宣布，即月起推出近150個微證書課程，涵蓋超過30個主題，包括建築學、人工智能、航空與商務航空、商業管理等，讓學生可按個人學習進度，靈活累積學分。

校方表示，微證書屬於規模較小的學分制課程，學員畢業後將頒發數碼證書或徽章。課程中，學員可累積學分，以獲得證書或文憑資格；此外，大部分微證書課程均屬短期性質，約需30個小時便能完成，一般有效期為5年；而學員更可選讀符合自己興趣、目標或專業需要的課程，以創建個人的學習時間表。

大部分微證書課程都屬於持續進修基金資助範圍，學員可向政府持續進修基金申請發還學費。另外，為順應時代變遷及社會需求，微證書課程將陸續增加，讓學習者日後有更多選擇。

港大專業進修學院院長李經文表示，現在全球正經歷科技、數碼化的轉型，擁有多元化技能的人才愈來愈受企業重視，為迎合市場需要，讓在職人士靈活擁有不同知識技能，學院特別推出微證書，加強學員競爭力。