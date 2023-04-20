無字頭車牌「994」下月初拍賣　底價一千料掀激烈競價

運輸署將於下月首個周六日(6日及7日)，在灣仔香港會議展覽中心舊翼L2樓S221會議室，接連舉行兩場傳統車牌號碼拍賣會。該署將推出共680個傳統車牌號碼供市民競拍，當中有近年罕有的無字頭車牌號碼「994」，相信會成為拍賣會焦點。

該無字頭車牌號碼「994」將於下月7日的下午場拍賣會中競拍，該場拍賣會將有180個車牌號碼順序拍賣，而「994」則是第100個，並且列明不可轉讓；同場另有「BB 5000」及「MY 3338」兩個車牌號碼比較特別。另外，同日上午場拍賣會亦有「VR 6」及「VP 2」兩個車牌號碼推出拍賣。

至於下月6日的拍賣會，上下午兩場共有6組4位相同數字的車牌號碼拍賣，分別是「MH 3333」、「LP 9999」、「KZ 1111」、「BF 8888」、「FY 6666」，以及「TH 7777」。已繳交1,000港元按金作預留登記號碼以待拍賣的申請人，仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，其底價為1,000港元，否則所預留的登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。成功競投人士應帶同身份證明文件或公司註冊證副本，以及註明收款人為「香港特別行政區政府」的劃線支票，以便在成功投得車輛登記號碼後立即辦理登記及付款手續。成功競投人士亦可以「易辦事」付款。期票、現金或其他繳款方式將不被接納。