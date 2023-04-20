涉2019年屯門警察行動基地外衝突　17歲學生判入更生中心

2019年10月底有市民懷疑屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體，致產生異味，遂號召到基地附近抗議，要求執法人員交代，並用雷射筆照射，結果大批人士被捕。其中1名當時只有14歲的中學生，早前承認非法集結罪，今日(20日)在區域法院被判入更生中心。

被告現年17歲，他原本另面對的在非法集結中使用蒙面物品罪，已獲准存檔法庭，未得批准不得起訴。法官判刑時指，雖然是次集結早有預謀，但示威者沒有使用汽油彈或投擲磚塊，歷時少於1小時，案情不算最嚴重。報告顯示被告不適合入勞教中心。考慮到被告案發時年僅14歲，是「極年輕」，加上他有悔意，故決定接納報告建議，判被告入更生中心。

案情指，有網民指執法人員曾於大興行動基地進行催淚彈訓練，遂號召圍攻以視抗議。當天晚上8時許，約200名示威者集結該處外，用侮辱性言詞罵執法人員，及以激光光束照射執法人員等，而一批支持政府的示威者亦在附近叫口號。警方其後要求兩批人士散去，支持政府的先後離開，其他示威者卻不但沒有理會，更拆除欄杆等架設路障。執法人員其後展開掃蕩，並拘捕被告。

案件編號：DCCC 280/2021