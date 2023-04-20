研究估算42萬長新冠港人　出現月經失調及性功能障礙

香港中文大學醫學院獲醫院管理局支持，進行了一項亞洲最大型的長新冠研究，訪問了逾1萬名本港新冠康復者的後遺症情況，結果發現逾70%患者於確診5個月後仍患有最少1種長新冠徵狀，最常見是認知功能和心理徵狀。此外，研究更發現12%長新冠患者出現生殖系統徵狀，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，當中80%為女性，團隊估算若本港有500萬人曾染疫，則高達42萬人受這些問題困擾。

研究去年7月至12月期間進行，團隊透過問卷訪問了10,043名新冠康復者，年齡介乎1至102歲，當中97%為去年疑感染Omicron個案。結果發現，超過70%患者於確診5個月後仍患有最少一種長新冠徵狀，38%出現認知功能和心理徵狀問題，包括記憶力減退、集中力下降、焦慮及情緒低落等。女性、年齡45歲或以上、及曾因感染新冠病毒入院都是長新冠的風險因素。研究更發現12%出現生殖系統徵狀，估算若本港有500萬人曾染疫，則高達42萬人受這些問題困擾。當中約有4分之1人的人際關係受影響，但過半數沒有求醫，並表示不清楚治療和預防方法，更有70%人感迷茫及不知所措。

英國曾有大型研究指出長新冠患者出現性慾減退和射精困難的風險增加超過2倍，甚至有研究發現男性新冠患者的生殖系統賀爾蒙水平嚴重失衡，令人關注感染新冠後的性功能障礙及對生育能力的影響。中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮教授認為，這項研究為了解長新冠對本港造成的影響，提供了全港最大型兼最全面的參考數據，再次證明長新冠是常見且複雜的疾病。社會必須及早正視長新冠帶來的負擔，包括加強教育公眾和醫療人員相關資訊，也應透過基層醫療系統支援長新冠患者，有需要時將難治病例轉介予專科跟進。