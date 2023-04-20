轟「兩房」坐視公屋被濫用　申訴署審研跟進機制並展開調查

縱使政府在反對聲音下堅持興建「天價」簡約公屋，仍無助市民依然無止境地輪候公屋，平均輪候時間仍達5.5年。而近年房委會就加強宣傳要打擊濫用公屋，惟成效不彰已成不爭事實。申訴署今日(20日)宣布展開主動調查，審研當局打擊濫用公屋資源的工作。申訴專員稱亦歡迎市民以書面提出意見，並在今年5月20日將意見送達申訴專員公署。

申訴專員趙慧賢指出，公署仍不時收到市民投訴，指房屋署或房協沒有妥善跟進懷疑濫用公屋的舉報。因此，趙強調為避免市民濫用公屋而影響正輪候公屋上樓的家庭情況，公署是次主動調查就是要審研現行的防止濫用機制及措施，包括對租戶住用情況的監察、對租戶入息和資產申報的審查、跟進懷疑濫用公屋個案的機制和措施和因租戶濫用公屋而收回單位的程序進行了解，並在有需要時提出改善建議。

公共房屋是珍貴的社會資源，房委會和房協作為負責為市民提供出租公屋的兩個機構，均有制定措施以防止公屋資源被濫用。根據兩個機構的資料，較常見的濫用公屋行為包括丟空單位、虛報資料(如入息、資產、婚姻或家庭狀況等)、分租或轉租單位、將單位用作非住宅用途及在單位內進行不法活動；而負責執行的房屋署和房協均有設立專責隊伍跟進調查懷疑濫用公屋的個案，若證實有租戶濫用其公屋單位以至嚴重違反租約條款，可根據租約條款終止有關租約並收回公屋單位。若房委會轄下公屋的租戶被發現隱瞞或虛報資料，房屋署可根據《房屋條例》檢控有關租戶。