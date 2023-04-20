易通行下月7日於青沙管制區實施　運輸署：逾3分1車主未開戶口

不停車繳費服務「易通行」將於下月7日上午5時，率先在青沙管制區實施。雖然運輸署已發出64萬張車輛貼，佔全港車輛總數8成，惟截至目前，署方發現有超過3分1車主，仍未開立「易通行」戶口，亦即未完成整個程序，屆時將不能夠自動繳付隧道費。

原定2月26日實施的「易通行」最終延期至5月7日，運輸署救過補闕後，目前已發出64萬張車輛貼，然而即使車主獲得相關車輛貼後，仍需下載易通行手機應用程式，註冊戶口，並且選擇付款方式，如信用卡、銀行戶口或指定儲值戶口，完成後才可以在通過隧道時自動繳費。車輛在無登記或未完成付費程序下「衝收費亭」，隧道設有自動車牌識別技術，會以電子方式向登記車主發出繳費通知，車主在收到通知後，需於14個工作日內經便利店、轉數快或在「易通行」客戶服務中心補交未繳的隧道費。

運輸署首席運輸主任何均衡今日(20日)在一個電台節目中指，運輸署的熱線中心及客戶服務中心均已增加人手，支援巿民申請「易通行」。他又提醒車主應該根據指示安裝車輛貼，包括至少與其他電子裝置相距10厘米，亦不要使用靜電貼，以免過隧道時偵測不到車輛貼。