勞動力短缺難請人　議員倡引入大灣區勞工　稱不會影響樓價

近年本港人口下降，各行各業均出現勞動力短缺，難請人的問題。立法會今日(20日)討論有關輸入外勞，無約束力的議員議案。會上有議員直言本港人手短缺，認為不輸入外勞「睇唔到可以點做」，建議效法澳門做法；亦有議員直言輸入外勞非「唯一方法」，倡培育本地人才和留往本地人才。

議員邵家輝指現時本港人口老化問題嚴重，人手短缺難以請人，更指有部分本地逾千尺的店鋪只有1人工作，認為不輸入外勞「睇唔到可以點做」，建議效法澳門引入珠澳外勞的方法，從大灣區引入外勞到港工作，相信不會影響樓價，同時可以補充本地欠缺人手。他建議政府規定僱主只能用該行業的工資中位去聘請外勞，減低他們聘請外僱的意欲，保障本地就業。

議員顏汶羽指出，去年「補充勞工計劃」只輸入5,829名外勞，而平均申請時間更長達5個月，質疑難以紓緩人力緊張的情況，倡以「特事特辦」方式，簡化輸入外勞所需程序和資料、縮短審批時間，從而在短時間內紓緩業界人力緊張情況。不過他重申，如果能證明該行業有嚴重人手短缺問題，而且無法聘請本地人才，才應該考慮引入人手，相信做法既可以保障本地勞工，同時可以舒緩僱主難請人問題，達致雙贏局面。

議員狄志遠則認為輸入外勞「唔係唯一方法」，指培育本地人才、留往本地人、追回本地人才和解放本地人才，為更值得採用的方法。狄志遠又表示，近年勞動人口流失超過20萬，「仲未止血」，指不少人因為教育和對香港前途失去信心。