五旬漢涉嚇詐行為提堂　庭上播放「中聯辦門口有人擺炸彈」錄音

一名男子涉嫌在去年6月向警方虛報，指西環中聯辦放有炸彈等物品，被控1項炸彈嚇詐行為罪。被告否認控罪，案件今早(20日)於東區裁判法院開審。庭上播放當日以被告手機號碼致電報案中心的電話錄音，一把被指是被告的聲音稱：「中聯辦有人擺個炸彈係門口……2volt嗰啲特種炸藥」。該男子又稱是朋友告之他此事，但其後便掛線。案件下午續審。

53歲被告麥廣生，被控於2022年6月18日，在香港將明知或相信是虛假的消息向警方傳達，意圖誘使警方相信於干諾道西160號中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室放有炸彈或放有會爆炸或着火的物品、物體或物件。控方先傳召被告母親潘麗英作供，她指涉案的手機號碼是由她登記但由被告使用。她指當日早上被告致電稱要找她飲茶，但她覺得被告當時精神狀況混亂，其後被告乘的士到達並問她拿錢，及後離開且再聯絡不到他，她形容被告過往經常語無倫次，且常稱「我係上帝」。

控方播放被告遭拘捕後的錄影會面，被告稱約30年前因濫藥而患有精神病，即躁鬱症須定期覆診。不過被問及當日曾做過什麼事，他則稱不記得。在播放當日有男子致電報案稱中聯辦有炸彈的錄音後，被告表明不同意報案的男子是他並稱不知其手機在哪裏。庭上亦曾播放該段報案錄音，據當日接聽電話的警察通訊員尹智煒指，接電話後曾多次回電該報案男子，但未能聯絡他。

案件編號：ESCC 112/2023