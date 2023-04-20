本月第2周錄25宗嚴重流感個案　專家指疫後免疫力低籲接種疫苗

本港在新冠疫情期間市民長期戴口罩及減少接觸病菌，三年沒有經歷流感高峰期，大部分市民對流感的免疫力低，近期流感肆虐下，本月已出現嚴重及死亡個案，重症者當中有8成人沒有接種流感疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇呼籲市民盡快接種流感疫苗，最新建議優先接種流感疫苗的群組與上一季節相同，包括醫護人員、50歲或以上人士、孕婦、院舍人士，另外年齡介乎6個月至未滿18歲的兒童及青少年亦納入在內。

劉宇隆今日(20日)在一個電台節目中表示，本港處於流感高峰，本月第2周有25宗流感嚴重個案，絕大部分是小童或長者，更出現死亡個案，重症當中有8成人沒有接種流感疫苗。他指，由於新冠疫情期間市民長期戴口罩等防疫措施，本港已3年沒有經歷流感高峰，一般人群對流感的免疫力低，呼籲市民盡快接種流感疫苗。

優先接種群組當中，包括18歲以下中學生。劉宇隆解釋，按照各國經驗，中學生接種後可減低感染流感的風險，同時避免流感與新冠個案增加，對醫療系統造成負擔，科學委員會因此決定延續去年的安排。此外，委員會建議院舍長者應優先選擇接種重組流感疫苗。劉指，有數據發現長者接種重組疫苗的保護力，較滅活疫苗為高，科學委員會開會時確認本港購入的重組疫苗，足夠為全港8至9萬名院舍人士接種。