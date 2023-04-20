日偏食受雲層覆蓋未能觀賞　市民指自然現象難控制　無影響心情

本港今日(20日)中午時分出現日偏食，惟天公不造美，受雲層覆蓋，天色欠佳，市民難以肉眼觀賞。香港太空館在尖沙咀向市民講解日偏食的天文知識，以及派發太陽濾光片，讓市民利用工具觀測太陽。有市民指，無法欣賞是預料之中，自然現象難以控制，希望藉此機會讓小朋友增進天文知識。

香港太空館在尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋設置太陽觀測工具，派發太陽濾光片供市民利用工具觀測太陽。日偏食於中午約12時34分起出現，到12時55分會出現食甚，整個日食過程在下午1時16分結束。

黃太太與黃小朋友特意前來欣賞日偏食，並曾於2020年觀測過有關天文現象。他們表示，沒有因無法欣賞而影響心情，指是預料之中，對於錯過後需5年後再遇也不感可惜，皆因自然現象難以控制。她又指，小朋友對天文有興趣，希望藉此機會讓他增進有關知識，教導他如何安全地觀看天文現象，例如保護眼睛等，加上部分設備難以在家操作，所以特意外出欣賞。

另一市民陳小姐則指，雖然今天天氣不晴朗，感覺天氣不似預期，但認為錯過是次日偏食，也沒有影響心情。馬小朋友稱，對天文學有興趣，平日亦會在網上了解特別的天文現象。