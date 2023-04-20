「eHealth+」下半年推出　市民可透過醫健通管理自身健康

新冠疫情雖肆虐本港三年，但亦為加速電子醫療系統帶來發展機遇。醫務衞生局常任秘書長陳松青今日(20日)出席第7屆「亞太電子健康論壇」時公布，將在今年下半年推出名為「eHealth+」的計劃，提升電子健康記錄互通系統至新層次，協助把整個醫療系統中的醫院、基層醫療服務的提供者，以至個別市民連結，再透過「醫健通」手機應用程式，協助市民更好地管理自身健康，以及尋找適合自己的醫療服務。

陳松青表示，目前正進行顧問研究，並已接近完成階段，過程中諮詢了不同持份者意見，了解對目前電子系統的意見，當中包括醫療服務提供者、病人組織、以至一般市民。他續指，新計劃與現時的電子健康記錄互通系統最大分別是，前者做到最基本的病歷，或者醫療資訊在不同的醫療服務提供者之間互通，將來希望將系統提升至成為一個基建設施，可以支援不同的服務提供者整個流程及運作；更重要是透過這個系統更好地掌握市民的健康狀況，令政府在制訂公共衞生政策時更具針對性。

由香港醫療資訊學會、電子健康聯盟、HL7香港舉辦的第7屆「亞太電子健康論壇」在今明兩天(20及21日)舉行亞太區研討會，主題涵蓋「突破服務界限：從醫院服務設置擴展到電子數碼健康」、「超越服務領域：從治療為中心延展到以預防為中心」以及「跨越邊界：從香港跨越至亞太地區」。