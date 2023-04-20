搗「積分到期」詐騙集團拘3人　檢150萬元證物　最貴手袋值20萬

本月上旬，執法部門接獲市民報案，指他們收到冒認電訊商的短訊，內容指事主在電訊商的會員積分快將到期，要求他們前往一些像真度極高的假網站，輸入信用卡等資料以延長積分限期。受害人信以為真，依言照辦，同日卻收到銀行通知，指他們的信用卡被人網上盜用，懷疑中計受騙。

執法部門經深入調查後，鎖定詐騙集團部分骨幹成員，近日突擊搜查本港多處地方，成功在上環及元朗錦田拘捕2男1女(28至35歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，並檢獲總值約150萬港元的證物，包括名牌手袋、服裝用品及車輛等，懷疑與案有關，其中最名貴的一個手袋，據悉要價約20萬港元。

調查人員表示，該集團的分工非常仔細，主腦會運用不同渠道偷取受害人的信用卡資料，繼而派予旗下「車手」，由他們利用資料到一些名店購買值錢和容易變賣的物品，取貨後交予相應的同黨轉售圖利。另外，歹徒會用社交平台隱藏他們的身份，增加執法部門的偵查難度。被捕人士擔當「車手」及變賣貨物的角色，正職分別為司機、美容師及地產代理，現正被扣留調查。調查顯示，該集團涉及至少5宗詐騙案，牽涉金額合共20多萬港元，由於騙款金額與證物價值相差頗大，不排除集團干犯更多案件，稍後可能會有更多人被捕。