城大研新代電子顯微鏡系統　供桌面版使用　成像輸出時間不再受限

香港城市大學研究團隊今日(20日)宣布，成功研發先進技術，自主設計及生產新一代電子顯微鏡系統，包括「脈衝電子源」、「分段抽氣真空系統」、「超快相機」及「像差校正器」，成為全球首間擁有相關科研實力的大學。團隊表示，由於擁有系統的相關知識產權，未來能以較低成本生產特定顯微鏡，或可以目前市場同類產品的6成價格出售。

研究團隊表示，目前電子顯微鏡未能解決輻射損害及靜態圖像樣本的樽頸問題，同時現行電子顯微鏡體積亦難以應用於空間有限環境，如太空穿梭機、深海及深地研究船和器具等。不過，新代系統成功克服上述問題，其中供桌面版電子顯微鏡使用的脈衝電子源及快速相機，透過在相機加裝偏向器，可令成像速度不再受限於成像輸出時間，至於像差校正器亦能進一步提升成像的解像度。

團隊說，由於電子顯微鏡能以高於光學顯微鏡的分辨率成像，並提供「微納米」、甚至原子尺度的測量及分析，因此在多個研究行業中深受歡迎，特別是醫學、生命科學、化學、材料學、集成電路，以及其他研究領域。身兼城大高時空分辨電子顯微中心主任及深圳福田研究院院長的陳福榮表示，高端儀器微型化是工業發展無可避免的趨勢。

團隊正研發以高時空分辨率掃描/透射一體化卓面電子顯微鏡，利用脈衝空錐成像，在室溫及液態狀況下觀察及重構立體的蛋白質結構。至於下一步將計劃在大灣區建立一個世界領先的電子光學設計和製造中心，集中研究電子光學技術，並進行技術轉移。陳福榮補充，中心目標是要在儀器及科學領域上，保持較全球其他電子顯微鏡設施領先15年技術。