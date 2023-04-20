網售瘦身產品含禁藥西布曲明　39歲女涉案被捕

衞生署今日(20日)表示，一款名為「Bellissimo Instant Premix Coffee & Chocolate Drinks」的瘦身產品，被發現含有未標示並已禁用的西藥成分，1名39歲女子因涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被拘捕。

署方早前根據情報，透過一互聯網網站購得上述產品樣本作化驗，檢驗結果顯示樣本含有《藥劑業及毒藥條例》(第138章)下的第1部毒藥「西布曲明」。衞生署重申，「西布曲明」曾用於抑壓食欲。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁兩年。衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。