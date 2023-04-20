無業漢認劫便利店　稱為搵錢打外星人　今判監2年半須接受治療

患思覺失調的無業男子去年3月持鎅刀搶劫深水埗1間便利店，劫去約1,800港元，他最終被捕，其後聲稱腦袋有聲音告訴他外星人將侵襲地球，需打劫搶錢購買武器對抗外星人。他於本月初在區院承認控罪，今(20日)被暫委法官勞潔儀判處監禁2年半。法官認為從被告案發時的言行顯示他即使受精神病影響但仍清醒，且是有預謀犯案並懂得逃走。加上最新精神科醫生報告顯示，被告只須接受門診治療，故認為毋須判處醫院令。法官亦要求懲教署須安排被告接受合適治療。

報稱無業，曾有藏毒案底的36歲被告陳嘉健，被控於2022年3月4日在深水埗大坑東道111號南山村南豐樓201號舖的便利店，搶劫何姓店員並劫去1,800港元。辯方求情時指被告於早年已因濫藥而患有精神病，且受其影響犯案，現承諾還款且已將款項交予律師安排轉交予便利店，望法官可判處醫院令。

法官判刑指，被告案發後確曾多次提過有有聲音稱有外星人入侵，並假扮其家人且會偷他內臟，所以要用武器及製造機械人對抗，及尋找其他合適星球居住。不過有關「要搶劫搵錢買武器」對抗外星人的說法是案發後近1年被告才提及，法官相信被告案發時是清醒，且懂得使用鎅刀及逃走，是有預謀犯案。法官最終認為應判處監禁，且以監禁5年3個月作量刑起點，因其認罪、受精神病影響且作出賠償才減刑至監禁2年半。

案情指當日深夜1時許，戴上口罩的被告走到涉案便利店，向何亮出刀鋒外露的鎅刀並稱：「唔想有人受傷嘅，就拎晒啲錢出嚟」。被告其後從收銀機拿走現金1,800港元後逃去。惟便利店閉路電視片段拍攝到整個搶劫過程，亦有另一店員目擊案件。執法人員在6日後到被告住所拘捕他，被告在警誡下保持緘默。被告亦曾另涉3宗劫案，包括搶劫米線店及油站等，惟早前已獲撤銷控罪，故現只被控1項搶劫罪。

案件編號：DCCC 774/2022