5成照顧SEN兒童家長指支援不足　復康組織籲增設資源中心

本月2日是「世界自閉症關注日」，協康會上月以網上問卷進行的調查，訪問546位自閉症人士照顧者，當中近5成均為全職照顧者，他們認為心理諮詢、親職教育及休閒活動對他們的幫助最大；照顧者也認為較難得的支援服務分別為經濟援助、日間託管、心理諮詢及輔導，近五成認為未能得到有關服務是由於服務名額太少。有SEN家長擔憂，擔心與兒子在外出時，兒子情緒會不穩定，影響他人；但經過社工輔導後，親子關係和心情也有所改善。協康會則建議，由政府提供於支援照顧者的資源中心遠低於需求，認為港府應增設受資助家庭資源中心和公眾教育，以解決支援不足的情況。

該會又指，綜觀該會轄下的7間家長資源中心，當中4間由社會福利署津助的服務數字，超出社署定下的服務量指標近5成，需求比社署預算為多；而另外3間自負盈虧的家長資源中心服務數字，亦貼近社署中心津助中心的服務量要求，可見照顧者對服務需求大，該會建議政府增加更多津助的家長或親屬資源中心以應付需要。

媽媽阿樂(化名)為全職照顧者，育有兩名有特殊需要兒子，5歲的幼子Jimmy有自閉症譜系障礙，現於協康會早期教育及發展中心接受訓練，就讀小四的長子則有專注力不足或過度活躍症及讀寫障礙。同時照顧兩名SEN孩子令她感到吃力，由於Jimmy表達力較弱及不聽指令，經常與哥哥吵鬧，例如在港鐵爭座位等，阿樂帶着兩子上街也不時被人「白眼」。後來阿樂於協康會接受社工輔導，定期主動關心她的需要及聽她傾訴，令她情緒得到紓緩。

另一照顧者Ann為單親媽媽，有8歲的自閉症女兒May，於主流小學就讀小一、女兒兩歲多時仍未有語言能力，也沒有眼神接觸，被評估為自閉症及整體發展遲緩。女兒有感覺訊息處理困難，對聲音及觸感相當敏域，加上不僅以面語表達自己，常會哭鬧近1小時。後來她在協康會的訓練課程，經導師的一對一指導，她學識溝通技巧後，兩母女關係大有改善。Ann表示，自己學識多讚賞女兒，不要老是指出她的錯處，女兒感覺到媽媽的鼓勵，現在常常要我跟她玩，親子關係更親密。

礙於資源及人手所限，自資的家長資源中心未能提供等同受津助的中心名額，該會促請政府增撥資源，參考地區需要，該區家庭社經背景、SEN學童/人士人數、地區面積/範圍等增設受資助的家長資源中心，並設立網上平台及透過其他渠道宣傳，讓不同地區的照顧者更易得到支援。