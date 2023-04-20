47人初選案續審　趙家賢否認屬抗爭派

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，今（20日）踏入第47日審訊。民主動力前召集人趙家賢續作供。趙指，其Facebook帳戶內寫有「香港人反抗」字眼的貼文，其實是出自他人手筆，他對此沒有印象，並否認自己是抗爭派。此外，審訊期間，何桂藍身體不適，審訊提早約45分鐘結束。

本案是高等法院案件，但移師西九龍法院。代表何桂藍的辯方大律師今早盤問趙家賢時，展示趙的Facebook帳戶頁面，其中有相片顯示，趙舉着「五一」手勢；亦有貼文寫着「一國兩制名存實亡」、「基本法二十三條必須本地立法」、「長期抗爭」、「香港正式進入準戰爭狀態」、「香港人反抗！」等字眼。趙起初說忘記有這些貼文，解釋說當時政局有「情緒躁動」，「可能係人有情緒」。

不過午休後，趙家賢卻改變說法。趙指，2019年期間，有些「好深黃」、「好本土意識」的人對他不禮貌，甚至出現網絡欺凌情況。他之後聘請了21歲、「價值觀相對近本土」的畢業生，來處理網上世界的事情。他相信有關貼文是該畢業生所寫，強調自己對貼文「真係完全無任何印象」。聆訊在下午3時15分休庭，讓庭上人士休息，原本定於30分鐘後重新開庭。惟半小時後，書記告知有被告身體不適，今日審訊結束。據悉，抱恙的是何桂藍。

案件編號：HCCC 69/2022