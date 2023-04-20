醫管局赴英招募逾20人已簽約　交流計劃第2批護士料年底來港

公立醫院醫護人手短缺問題嚴重，醫院管理局本月初到英國招募醫生「搶人才」，至今已發出約100封有條件聘書，截至周日(16日)已有逾20人簽約。醫管局屢次強調，招聘活動反應積極，對數字感到鼓舞，期望相關醫生最快今年第3季可來港，惟具體仍要視乎個人情況而定。另外，大灣區醫療人才交流計劃下，首批醫護人員已到港，當中70人為護士，醫管局稱首批護士會在老人科展開交流，第二批料有100名護士，預期今年底至明年初來港，惟暫未確定服務專科；第3批則有130人來港。

醫管局行政總裁高拔陞表示，招募活動當日共有逾600名醫學生及執業學生參加，8成都是港人子弟，其餘有馬來西亞華僑等，年輕醫生佔半數，一半人已完成實習，少數已是專科醫生，部分是將在未來1、2年畢業，會再為他們配對服務專科部門。他指，當時在倫敦接觸的醫生或醫學生，較多對家庭醫學感興趣甚至正從事該專業，而本港在這方面稍遜，基層醫療仍處於發展階段，故認為該批醫生十分切合香港的需要。他又指，本港不同專科「科科都缺人，科科都有得培訓」，而外國非每個專科都有機會培訓，故本港可提供更好的機會予他們。他又透露，對來港工作感興趣的醫生，主要關注工作量會否很重、假期等，反而較少關心薪酬問題。

醫管局總行政經理關慧敏補充，初步了解有意來港工作的醫生，主要對內科和外科感興趣。當局發出聘書後，個別人士已「交晒文件」。醫管局正籌備往澳洲舉辦同類型招聘，未來亦將到更多國家或地區推廣和招聘。提到東區醫院急症室早前有病人被發現倒斃殘廁，高拔陞僅指表示，希望盡快引入科技，改善情況。