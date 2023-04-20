公屋邨廚餘回收桶被指傳臭味　環保署：具氣味消除系統

環保署去年10月起透過「公共屋邨廚餘收集試驗計劃」，在參與計劃的公屋邨安裝智能回收桶收集廚餘，惟有本地公司指回收桶造成臭味及出現空氣污染超標問題。署方今日(20日)回應查詢時表示，試驗計劃所採用的智能回收桶具備氣味消除系統、防滲漏及密封式設計，故開蓋時不會「釋出濃烈氣味」，並指至今未收到有關公司提供的任何研究詳情、數據分析結果或報告，亦未有資料顯示有關裝置具有可進一步減低廚餘氣味的效用。

現時已有6個公共屋邨進行試驗計劃，包括香港仔石排灣邨、牛頭角彩德邨、將軍澳尚德邨、柴灣連翠邨、堅尼地城觀龍樓和天水圍天恒邨。環保署指，居民對智能廚餘回收桶的設計及運作反應正面，回收參與度積極及廚餘回收量亦節節上升，加上智能回收桶通常放置在室外和空氣流通的地方，氣味可以被吹散，故署方認為有關公司不宜以室內空氣質素指標，用於放置於室外的智能回收桶作比較，並聲稱空氣污染物超標10倍。

此外，最近有1間本地科研企業向衞生署表示，可改善智能廚餘回收桶的效能，特別是用其他方法進一步減低廚餘的氣味。署方遂借出尚德邨其中1個位於室外的智能廚餘回收桶，由該公司裝上其提供的物理除臭裝置，進行短期的學術研究。此舉旨在支持本地企業的環保科研發展，而並非正式委託任何公司為智能廚餘回收桶的除味裝置提供解決方案。