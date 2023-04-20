57%受訪者無看粵劇習慣　教大倡優化演出環境

粵劇作為香港非物質文化遺產的一種，近年卻開始難以吸引年輕觀眾入場。香港教育大學粵劇傳承研究中心今日(20日)公布有關本港粵劇觀眾觀劇動機的普查結果，發現粵劇觀眾群主要為年長、女性及非在職人士；受訪者中有57%無觀劇習慣，但仍有33%人每月觀劇1至3次，餘下約10%則每月會觀劇4次或以上。中心總監梁寶華認為，本港仍有不少會觀劇的市民支持香港粵劇發展，但粵劇傳承需開拓新觀眾群，故建議有關當局優化演出環境吸引觀眾。

研究中心於去年初進行「香港粵劇觀眾觀劇動機普查」，訪問逾3,000名市民，就9項不同因素，以1至7分作評分，愈高分代表該項考慮因素愈重要。結果發現觀眾購票欣賞粵劇演出的首4項主要動機，依次為表演質素、表演內容、個人興趣及環境。而按年齡組別劃分，30歲或以下受訪者首要考慮表演內容；31至59歲及60歲以上受訪者均以表演質素為最優先考慮。

梁寶華認為，協助粵劇傳承應開拓新觀眾群，建議演員和班主應提高演出的質素，並考慮縮短劇目演出時間，期望可以擴大觀眾群，提高粵劇表演的上座率，使這項珍貴的文化藝術薪火相傳。