資深高層證券從業員收假短訊　投資A股通失款270萬

執法部門昨日(19日)接獲一名41歲報稱為資深高層證券從業員的本地男子報案，指於2月15日收到假冒本地持牌金融投資交易平台發出的短訊，邀請受害人投資內地股票。騙徒隨後以即時通訊軟件遊說受害人投資內地股票，並向受害人發送網址超連結，以下載名為‘A-stock connect’ (A股通)的虛假投資流動應用程式進行投資。受害人誤以為該程式為真實投資平台，因此根據騙徒指示，先後向10個本地個人銀行賬戶匯入共270萬港元作投資。

至4月中，受害人向該投資平台取回投資款項被拒及封鎖，懷疑受騙，遂報案求助。案件現由九龍城執法人員跟進調查，暫未有人被捕。

執法部門連日收到多名市民舉報，指有騙徒假冒本地持牌金融投資交易平台的股票經紀，邀請受害人加入即時通訊軟件群組，聲稱有內地股票內幕消息，慫恿受害人投資內地股票。受害人答應參加該投資計劃後，騙徒繼而向受害人發送超連結，要求受害人點擊該連結，以下載虛假的投資流動應用程式。

受害人於平台開設投資戶口後，騙徒會指示他們匯款至假投資平台指定的本地個人銀行賬戶，聲稱用以充值相關投資戶口。於開戶初期，為取得受害人信任，騙徒會於受害人網上投資戶口製造虛假交易記錄及回報，令受害人的戶口資產看似有所增長，但實際上假投資平台上顯示的資產值只是無意義的數字。當事主被禁止從假投資平台取回投資款項時，事主才洞悉騙局。相關金融投資交易平台已嚴正澄清被冒充。執法部門正跟進及調查事件。

根據執法部門數字，2023年1月及2月有499宗與投資相關騙案，涉及金額約港幣3060萬港元。另外，自2023年起至4月19日，共有65宗與參與內地股票交易平台投資（如「A股通」、「陸股通」等）相關，涉及約5946萬港元。