34歲男確診猴痘須隔離　「親密」接觸者同日出疹

本港再現猴痘確診個案！衞生署衞生防護中心今日(20日)公布，患者為一名34歲香港男子，他月初曾到訪澳門2天，潛伏期內則曾有高風險接觸，病人及其密切接觸者均在上周三(12日)開始出現皮疹。34歲男患者目前在瑪嘉烈醫院進行隔離，現時情況穩定，被列為懷疑輸入相關個案；而其密切接觸者為一名27歲男子，近期有前往受猴痘影響的地區外遊，包括台灣及南韓，現被列為懷疑輸入個案，並已獲安排入院作進一步治療及檢測。至於2人住址及在港行蹤，署方指相關流行病學調查仍在進行中。

34歲男患者過往健康良好，但沒有接種猴痘疫苗。他上周三出現局部皮疹後，由於病徵未有減退，昨日(19日)向私家醫生求診，同日獲安排入住瑪嘉烈醫院作進一步治療，並入住隔離病房。防護中心公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本帶有猴痘病毒。至於病人的2名同住家人獲防護中心安排進行檢疫並接受暴露後疫苗接種，他們暫時沒有出現病徵。流行病學調查仍在進行中。

經初步調查顯示，患者於潛伏期內曾有高風險接觸，並曾在本月4日及5日曾到訪澳門。而根據病人提供的資料，他的一名密切接觸者近期有前往受猴痘影響地區，包括韓國及台灣的外遊紀錄。防護中心會將確診個案通報世界衞生組織、澳門及內地有關當局。

因應1宗去年9月的輸入個案，政府已啟動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，表示對本港市民造成的即時健康影響屬於低。衞生署亦為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃，並於去年10月5日展開，高風險目標群組人士可於衞生署轄下6間社會衞生科診所任何1間接種猴痘疫苗，毋須預約，包括灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所。衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫院管理局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所，將繼續為其到診者提供猴痘疫苗接種服務。