土拓署再交粉嶺高球場補充環評　證原報告有效　環諮會5.3再開

粉嶺高球場建屋爭議不絕，環境諮詢委員會5月3日再開會討論。土木工程拓展署向環諮會提交補充環評文件，力證早前提交的多項環評報告均有效，而樹木補償方面則會延長1年的樹木管理期至3年。環諮會去年8月就粉嶺高球場建屋一事商討有關其環評報告，最後經討論22小時仍未達成共識，宣布要求土木工程拓展署就環評報告提交進一步資料，延後決定審批環評報告。

就樹木補償方面，去年會議上委員會曾建議土拓署需提供包括種植樹木數量等的詳細資料，並將補償比例方面提高至1:1.5。不過，最新報告則指會照顧補償性樹木的整個生命周期，包括工程展開期間等，以及更換無法存活的樹木；又稱相信上述方法可彌補委員對補償性樹木存活率的擔憂，而補償性樹木的實際栽種數字需待詳細設計階段時再交代。

至於有關飛蛾、雀鳥、蝙蝠的調查，其補充調查結論與上次提交的報告類似，當中在補充飛蛾和雀鳥報告中，研究團隊更稱上一次提交的環評報告屬評估有效（valid for assessment），且具代表性（representative）。

粉嶺高球場位於粉錦公路以東32公頃用地今年9月歸還政府，擬議公營房屋發展限制在用地最北端的部分，約9公頃土地用作公營房屋及政府、機構或社區發展，預計可興建約1.2萬伙公營房屋單位，未來居住人口約為3.36萬人。土拓署正着手進行工程設計，目標爭取公營房屋在2029年落成。