港島昨晨短暫大停電　港燈：意外駁錯後備電纜致短路

港島東及南區昨日凌晨發生短暫大停電，多幢大廈、商舖及餐廳亦受影響。

港島東及南區昨日(19日)凌晨發生短暫大停電，多幢大廈、商舖及餐廳亦受影響。港燈今日(20日)交代供電故障的初步調查結果，指因有工人意外駁錯後備電纜引發短路，並向受影響用戶致歉，但強調事件屬非常罕見的個別個案，承諾將於4周內提交詳細報告。對於補償受影響用戶方面，港燈稱會根據管制協議行事，而當中賞罰機制以全年表現量度，而非單一事故。

港燈營運董事鄭祖瀛表示，相信事故與舊有檔案與現場操作有關，而事發地點為南區數碼港電力開關站。該站電力設備屬骨幹輸電系統，港燈工程人員當時進行維修保養工程，意外將後備電纜通電，引致電路短路及電壓瞬降，並觸動系統自動保護機制。由於該後備電纜無保護裝置，故需要較長時間「隔離」，因此引發系統出現連鎖反應，影響港島區電力供應。

初步調查顯示，涉事後備電纜在早年進行電網改善工程時改為後備之用，十多年一直接駁至系統，但維持不通電狀態，而現場無標示有相關電纜。由於工程人員使用的電路資料無提及相關電纜，故現場調試程序並無相關處理方法，結果調試時意外通電。

經初步檢視，同一分區開關站有另一條後備電纜，港燈稱已即時維修工作，工程人員亦再三確認電路圖準確性，並在後備電纜資料加上備註，確保日後工作多加留意，該公司亦已即時進行多項措施，包括加派人手確保電力供應穩定可靠；全面檢視供電系統線路圖準確性；檢查維修工作施工程序。