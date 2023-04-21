照顧者照料時間長壓力大　團體促港府完善支援專線服務

本港近年發生多宗照顧者懷疑不堪壓力「爆煲」的倫常事件，其精神健康備受關注。現時本港有約45萬名需由照顧者照料的殘疾人士及長期病患者，有團體公布調查顯示，有近半受訪者每日平均照顧時數超過12小時，照顧者對生活安排構成壓力；有逾六成半更明言「高度需要協助」。有專科醫生指出，照顧者日以繼夜的照料容易影響自身健康，衍生負面情緒；團體則批評社區支援不足，建議港府完善照顧者支援專線服務，提供適切的資源協助。

港府去年宣布，將於今年第3季開展24小時照顧者支援專線服務，提供即時諮詢和輔導等。香港復康會及關注殘疾人士照顧者平台於今年1月至3月期間，以網上問卷訪問481名照顧者，收集他們對專線服務的意見。結果發現，有逾七成受訪者每日平均照顧時數達8小時以上；近半受訪者每日平均照顧時數超過12小時。復康會研究及倡議中心社工李楚峰指出，照顧者難以有明確的「休息日」，鮮有時間處理個人事務，容易對生活安排構成壓力及焦慮。

調查亦發現，逾六成半照顧者表示「高度需要協助」，反映社區對港府支援專線服務有高度需求。社區復康網絡康山中心社工陳荃榕指出，專線應具備評估服務，幫助識別高危照顧者，建議當局安排受訓的同路人或畢業照顧者提供情緒支援。她又表示，專線可成爲暫托服務的「駁腳」，期望盡快落實配對轉介機制，為照顧者提供適切的資源服務。

其中，需全職照顧患有自閉症兒子的照顧者莊寶琼表示，本港社區照顧服務落後，日常只能依靠身邊的同路人家長幫助及支撐。她憶述兒子在高中時期情緒波幅較大，曾試過向不同社福機構尋求協助，惟求助無門，無法減輕照顧壓力。她期望當局的支援專線能提供一條龍服務，為照顧者提供暫托服務轉介，省卻不必要的等候和溝通。