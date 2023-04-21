DSE開考首日　教局要求戴口罩應考　考生：好似有嘢隔住

中學文憑試筆試今日(21日)開考，首個科目為英國語文科閱讀及寫作考試。在石峽尾南昌街的廠商會中學，早上7時已有不少應屆考生在試場門口等候，校方7時半開始安排考生陸續進場。對於今年考試仍要戴口罩，考生意見不一，有考生認為很不習慣，形容「好似有啲嘢隔住咁」；有考生則表示「戴咗3年」已經習慣；又有考生表示昨晚(20日)心情緊張，「瞓唔着」需靠音樂幫助入睡。

文憑試首日，東網記者今早7時許到石峽尾南昌街一帶的學校巡視，發現已有不少考生「早到」在試場等候。如往年一樣，考生須遵守多項防疫措施，包括進入試場前先在雨天操場排隊，並保持適當社交距離，並在檢查站前除下口罩，讓監考人員核對身份，整過過程大約需時1至2分鐘。考生完成檢查後，准考證上會獲得蓋印，離開前需再消毒雙手；不過考試及休息期間，考生則仍須佩戴口罩。

考生陳同學表示，為求安心，今早起床時有做快速測試及量體溫。開考在即，他形容心情「普普通通」，因「緊張都無用，都要考」。他認為，疫情期間要上網課，容易分散注意力，難免對備試有影響，幸好復課數月，學習及溫習時能夠親身問老師，仍對備試有些少幫助。被問到今年考試仍需戴口罩會否不習慣，他卻直言「已經戴咗3年，已經一早習慣」。

另一名考生陳同學亦表示，即使考評局沒有要求，但以防萬一，自己今早起床時亦有做快測。被問到如何備試，他笑言「都係操吓卷」；至於應考心情，他表示「尋晚有瞓唔着，要聽住歌先瞓得着」，又形容心情未有特別輕鬆，因疫情已持續3年。

考生劉同學則表示，網課影響專注力，有困難時亦難以即時與老師溝通互動，故恢復全日課的確對備試有些少幫助，甚至可增加信心，「可以跟番啲老師學番啲基本野」。至於防疫措施方面，他認為今年考試仍要戴口罩，會有些許不習慣，「好似有啲嘢隔住咁」，但笑言不擔心影響發揮，皆因自己水平「麻麻」。他續透露，為免考試途中染疫，自己除戴口罩，亦會多噴消毒酒精。

廠商會中學校長周修略表示，幸好今早沒有下雨，因此過程亦算順利，加上有了去年經驗，故今年在處理考生的健康申報時，過程亦算順暢，暫時未收到有考生因確診而不能考試。不過由於是考試首日，考生難免緊張，有「填漏」資料的情況出現。對於今年當局未有要求考生開考前先進行快測，他認為新措施有助學校加快檢查考生，但知道仍有不少考生為了安全亦有做快測。他又指，學校有後備口罩，給予沒有佩戴的考生，另外校內如常設有消毒搓手液，以及設置體溫量度。

考評局表示，確診新冠病毒考生可到位於新蒲崗的文理書院(九龍)前校舍的「指定試場」應考。當中試場布置和安排與一般試場大致相若，考生主要在禮堂應考，所有考務人員均需穿上保護衣；至於答卷及考試文具，則須於完卷時放入密封膠袋及消毒處理。