公共運輸三隧收費不均惹議　變相鼓勵搭白牌車　議員冀統一收費

本港交通運輸繁忙，不少隧道供不應求。立法會的法案委員會審議三隧分流的修例工作，運輸及物流局局長林世雄指，局方計劃在8月優先實行「633方案」，即是私家車在西隧收費為60港元，紅隧與東隧則統一收取30港元，認為此方案較溫和。林又指，西隧與紅隧的收費差距，將由55港元減至至30港元，認為對分流有好處。但有議員則認為，三隧應統一收費，可讓司機根據實際交通情況而使用某一條隧道。

航運交通界的議員易志明指，小巴業界對實施「不同時段不同收費」方面，非繁忙時間的私家車收費只需20港元，惟的士需收取25港元，間接鼓勵市民乘坐「白牌車」；小巴業界亦不滿的士收費只需25港元，而小巴卻要收取50港元。運輸署署長羅淑佩認為，紅隧收費經已39年無調整，現時輕型貨車三隧平均收費只是46港元，而小巴和非專營巴士的平均收費則逾90港元，建議商用車統一收取50港元，有助減少經濟壓力。她補充，本地的物流業主要集中在西部，惟現時西隧收費極昂貴，令商用車不會優先選擇西隧，在日後商用車統一收取50港元後，則可節省燃油費、隧道費和時間。

議員梁子穎表示，三隧應統一收費，現時已有各種應用程式，給予司機了解隧道交通情況，統一收費有助給予車主根據不同情況選擇隧道。林世雄就指，繁忙時間的車流已超過3條隧道的總容量，並無空間統一收費，新界西北有300萬人口，若將西隧收費訂得太低，將完全不能應對車流。

議員楊永杰指，羅淑佩早前解說「不同時段不同收費」時，曾表示市民可以早些上班，晚點才回家，有助享用較低隧道收費，惟不少居民指泊車開支比隧道收費仍要貴，批評當局思維不貼地。羅則表示，會苦口婆心向市民傳遞訊息，因為使用私家車的成本不低，署方會改善公共交通網路，令市民可轉用更方便的公共交通工具。她指，港府希望在繁忙時間，收取較多的隧道費，旨在應付已超出負載力的車流量，希望可減低大眾使用私家車過海的意慾。

議員梁毓偉質疑新措施在過海的時候真正可減少多少時間，而非車龍的減少量。羅淑佩指，明白實際數字對市民更有參考價值，惟不同出發地及目的地有無數路線，難以精確估算。她以紅隧為例，加士居道天橋車龍可縮短1至1.5公里，東隧入口則約減少0.5公里。

另一議員陳學鋒認為，是次只調整隧道收費，但塞車問題不只此原因，當局未提及其他包括公共交通服務配套和改善路口的樽頸位等。羅補充，當局希望多做泊車轉乘，減少過海的私家車。另外是改善巴士服務，包括早上座位是否充足，若車主泊好車轉乘巴士惟無座位要站立，他們不一定會選擇。