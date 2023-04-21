海關偵破空運機器藏毒案　檢獲逾2800萬元冰毒

海關早前經情報分析及展開深入調查，鎖定一票由墨西哥抵港，然後轉運往澳洲的空運貨物，貨物報稱載有一部重量約340公斤的熱成型機，海關並於4月16日凌晨時分查驗該貨物。

機場科空運貨物署理高級督察余鳳文指出，在查驗貨物期間，人員發現貨物的資料非常少，例如產品說明書及發票欠奉、裝箱資料亦相對簡單及粗疏。關員上網查看產品的型號，惟沒有發現相關資訊。而機器是全新，但沒有發泡膠及紙皮箱等基本包裝，僅用膠紙包封。另外，機器沒有牌子，但其部件由不同牌子的組件組裝而成。隨後，人員以X光車輛檢查系統檢查後，發現可疑影像，機器的下半部分為好厚的金屬組件，但影像顏色不同，代表由不同的物質組成。海關於是拆開組件作進一步檢查，經拆開多層的鐵板及鋁板後，搜獲約45公斤的懷疑冰毒，估計約值2830萬港元，案件交由海關毒品調查科跟進。

海關毒品調查科毒品調查高級調查主任梁國威稱，海關於今年首季檢獲225宗毒品案，與去年同期的157宗上升百分之43。今年首季毒品數量共檢獲1363公斤，與去年同期檢獲的1959公斤，減少了百分之30。在冰毒案件中，去年首季檢獲811公斤，去年同期則檢獲383公斤，下跌百分之53。梁續指如將撇除去年首季一宗涉及700公斤的冰毒案件的話，其實今年的383公斤的數字，比去年增加了2.5倍。海關相信今年世界各地通關及物流鏈服務復常，販毒集團開始轉變販毒模式，增加販毒的次數及減少每次販運的數量，以減少被執法人員偵破案件後的損失。