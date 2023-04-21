港燈停電事故屬低級錯誤　據協議政府可向港燈作處罰

港島東及南區周三(19日)凌晨發生短暫大停電，多幢大廈、商舖及餐廳受到影響，港燈解釋是工程人員維修保養設備時，意外將一條資料無標示的後備電纜通電，引發短路及電壓驟降，能源諮詢委員會及工程師學會指事件屬於人為低級犯錯，根據協議，政府會向港燈作出處罰。

能源諮詢委員會主席郭振華今日(21日)在電台節目表示，港燈日前的停電事故涉及接駁了無紀錄的後備電纜，認為是低級及人為錯誤，他相信根據《管制計劃協議》，政府會作出處罰，至於作甚麼處罰，需要看整體調查報告，他又認為港燈要為事件負責，要看港燈有否做足監管工作。

根據政府與兩電的協議，設有賞罰機制，包括「供電可靠性」及「恢復供電」等表現。若港燈平均恢復供電時間在65分鐘內，可獲額外0.015%准許回報。按照日前停電情況，港燈可按機制獲回報。郭說，有需要設立最低的恢復供電時間，因為如本港停電超過兩個小時，對醫療、緊急服務及金融系統都會受嚴重影響。對於政府與兩電於今年會就協議進行中期檢討，他認為如協議進行期間，出現特殊情況或有不足的地方，可透過中期檢討與兩電商討。

另外，工程師學會電機分部代表勞偉籌亦認為事件是人為低級錯失，情況罕見，認為後備電纜不應該無紀錄，工程人員在現場維修，亦不應純粹依賴紀錄，需要了解當時情況，檢查電阻是否足夠才通電。