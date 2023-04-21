34人涉及詐騙及清洗黑錢案件　金額逾1285萬元

將軍澳執法人員於4月9日至昨日(20日)展開代號「迅威」行動，主要打擊騙案及洗黑錢活動，在全港多處拘捕34人(23男11女)，年齡由18至64歲。被捕人士包括23名本地男子、9名本地女子、1名內地女子及1名持香港身份證尼泊爾籍女子，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪。

據悉，涉案人士涉及28宗案件，全部騙款超過1,285萬港元，其中8宗為網購騙案、9宗為網上情緣騙案。大部分疑犯為傀儡戶口持有人，他們因看了網上求職廣告，而提供個人資料及銀行戶口資料給詐騙集團，而換取數百至數千港元報酬。而詐騙集團其後則利用該批戶口用作收取騙款及「洗黑錢」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於6月中旬向執法部門報到。

調查顯示，詐騙集團利用同一戶口進行多宗詐騙案，當中一名疑犯共涉及7宗案件。而被捕人士包括無業人士、建築工人、清潔工人、文員及學生等。在28宗案件中，最大一宗為電話騙案，涉款454萬港元。

行動動員大量人員作出拘捕行動，共檢獲9部手提電話、一部電腦、一批銀行文件及銀行卡等。

將軍澳執法部門於本年首季，接獲1135宗刑事案件，當中超過半數的605宗為案件屬於科技罪案及詐騙案件，與去年同期增加了259宗，升幅達百分之75。當中最多為網購騙案，其次為電話騙案，而網上情緣騙案及投資騙案比較少，但會涉及的金額較大。