近7成受訪青年自認「在職貧窮」　議員倡擴展職學雙軌制課程

本港剛剛踏上復常之路，但青年就業情況不容樂觀。有政黨今(21日)公布青年就業狀況調查結果，顯示有近70%的受訪青年自認「在職貧窮」，約40%認為就業前景悲觀，逾20%認為收入銳減，而青年表示「食」與「住」兩方面的開支較大，最為困擾，促政府優化就業狀況以及推出更多鼓勵就業措施等。

有勞工界政黨透過問卷調查收回552份有效問卷，皆為15至45歲年齡的青年。調查結果顯示，有67.4%受訪青年自認為「在職貧窮」；有36%表示對行業前景消極；21.7%受訪者自認對比3個月前收入減少，其中11.4%人士收入減少約10%；而最多青年認為在日常開銷當中，消費最大為「食」與「住」，分別佔26.3%與24.1%。

該政黨的青年事務委員會主任林偉江指出，15至19歲及20至29歲失業率分別佔整體失業率的9.3%與5.8%，認為青年普遍失業率超標，社會應推出鼓勵措施吸引潛在青年勞動力。議員陳穎欣強調，政府應着重培養人才，提前規劃人力資源，加強學科與職位關聯性，擴展職學雙軌制課程，以紓緩市場勞動力短缺，鼓勵更多青年人投身職場。

青委副主任甘敬業建議，政府參考先進國家如新加坡等，在校園中將技能學習與就業諮詢相融，提供青年就讀相關技能課程的津貼。另一副主任鐘燿徽補充道，港府可根據現時「展翅青見計劃」，建議參加者年齡放寬至30歲，實習津貼由現時5,800港元提升至1萬港元，而實習期則增至3個月。並建議「青年就業起點」每年走訪各中學，提供準畢業生就業諮詢與前景規劃。