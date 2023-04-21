政府不滿港燈表現　建議額外利潤悉數回饋市民

港島部分地區周三(19日)凌晨停電48分鐘，環境及生態局局長謝展寰今日(21日)表示，政府不滿意港燈的表現，機電工程署會跟進。他又指，暫時未知港燈能否在《管制計劃協議》中恢復供電的賞罰機制取得額外利潤，但已向港燈建議，一旦有額外利潤，應該悉數回饋市民，他相信港燈是有社會責任的公司，會慎重考慮。

謝說，社會意見認為停電後修復的賞罰機制太過寬鬆，而有關機制是現行《管制計劃協議》在2017年時訂立，當局認為在今次事件中可以有改善空間，將在今年的兩電中期檢討，與兩電提出改善機制，可以更針對性地，鼓勵電力公司在事故後快速修復。

他表示，香港作為國際城市，有穩定的電力供應十分重要，今次港燈事件，當局認為是重要事情，機電署即時督促港燈恢復供電外，亦要求在4周內提交詳細報告，解釋事件起因及防止再發生，亦會督促港燈作出改善。

對於謝展寰指應將港燈獎金回饋給市民，議員梁熙表示支持。他指是次事故是人為且低級錯誤，港燈公司「看錯圖，駁錯線」，這樣人為錯誤不應有獎勵。他續指港府應參考南韓，停電3分鐘，已經有一個懲罰機制，要求供電公司補償受影響居民。又提到是次事故不需要罰款已經對港燈很好，而社會資源的浪費包括消防車出勤，都需納稅人買單，梁熙促港燈盡快出來交代，補償受影響的市民。