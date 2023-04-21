訛稱為20客投保呃150萬佣金　安盛前保險代理准保候訊

一名保險代理涉嫌藉訛稱20名客戶向其保險公司投保多份保單，詐騙該保險公司佣金共約150萬港元。該名保險代理早前被廉政公署落案起訴，被告今日(21日)被解往東區裁判法院提堂，暫毋須答辯。主任裁判官徐綺薇押後案件至4月28日，以待控方查閱相關文件。被告獲准以現金2萬元等條件擔保外出，但要交出所有旅遊證件、不得離港、每周到警署報到兩次、居住於報稱地址及不得騷擾控方證人。

被告楊恩濤(31歲)為安盛金融有限公司前保險代理，被控兩項串謀欺詐罪名。被告案發時是安盛保險代理，其上線經理為安盛一名分行經理，若保險代理成功售出保險產品，可獲發首年佣金，其上司亦可獲發上線佣金。安盛於2017年8月至2018年6月期間，接獲21份聲稱由20名客戶申請的保單，該些保單由被告或上述分行經理另一名下線代理售出。

被告涉嫌與上述分行經理及該下線代理一同串謀，向安盛訛稱該等投保申請真的由有關客戶提出，導致安盛批准申請，以及向3人發放佣金。廉署調查發現，該等客戶並沒有提出上述投保申請，亦未曾就該等保單繳付保費。有關保單其後因「斷供」失效。如安盛知悉該21份投保申請載有虛假資料，便不會批核申請，及向被告、該分行經理及下線代理發放佣金共約150萬元。