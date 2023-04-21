實施逾一年只有零星檢控　議員質疑劏房租務管制成效

旨在保障劏房戶免遭濫收水電費或大幅加租的《業主與租客(綜合)條例》於去年生效，當局今日(21日)表示截至上月底，有三名業主因違反相關規定而被定罪、有七宗濫收「劏房」租戶水費個案成功檢控。但有議員冀政府「唔好滿足於依家少少工作」，因尚有三萬多人「逍遙法外」，更質疑新推出的AR3表格是「踢波比租客」，又指規矩雖嚴格，但很多業主都不會遵從，跟現實存在落差，形容劏房戶仍在「水深火熱」之中。

當局表示，根據《條例》規定，業主必需向租客出示有關繳費單副本及提供書面帳目顯示款額如何分攤，截至2023年3月31日，已有三名業主因違反相關規定而被定罪，而水務署已成功檢控七宗濫收「劏房」租戶水費的個案，罰款金額介乎1,000至5,000港元。估價署在徵得律政司的意見後，已就另外788宗有關表格(AR2租賃通知書)的個案向有關業主發出警告信。估價署正調查310宗個案，並正就另外三宗個案徵詢律政司的意見，以決定是否採取進一步法律行動，又指為方便租戶自行申報，推出AR3，即供租客查詢AR2表格。

議員陳學鋒指現時有10萬戶劏房，真正填報AR2的業主只有一萬份，稱政府「唔好滿足於依家少少工作」，因現時「淨係行咗第一步」；鄭泳舜也指起碼有「3萬幾人逍遙法外」，而詢問現在條例實施一年後，仍未幫租戶登記的業主如何有效處理，質疑推出AR3也指示「踢波比租客」。房屋局副局長戴尚誠回應指，未來會繼續加強宣傳和家訪，讓更多業主和租客知道租管條例已實施。

針對劏房居住環境，議員盧偉國直指「數字睇見都心嗡」，因面積中位數只有11.5平方米，大多在九龍城舊區舊樓，斥劏房源頭在於政府不積極開拓土地和起樓。盧又關注已約向86800個住戶發放約29.1億港元現金津貼試行計劃，詢問政府下一步目標是甚麼？房屋局副局長戴尚誠指會會後補充，惟盧斥當局實行計劃卻未有任何數字目標，安裝獨立水電錶也無甚進展，對此感到費解。

會上有議員質疑政府未有就「不適切居所」下定義，也未有提出訂立起始租金。當局表示冀從興建簡約公屋和過渡性房屋解決問題；議員吳秋北則認為大部分市民被剝削，反映政府「冇手段處理」；鄭泳舜表示上屆政府曾在多個場合，承諾會在條例生效一年之後做整體檢視，包括起始租金，籲政府「條數唔可以走」。議員江玉歡也指，即使有條例、有範本，但實際操作仍有落差，濫收水電費仍相當普遍，劏房居民敢怒不敢言，希望政府可以體恤民情，因他們已經「冇時間再等落去」。

由於是次會議為改善基層住户居住環境事宜小組委員會最後一次會議，委員會主席鄭泳舜希望當局下年可將條例實施情況遞交報告予房屋事務委員會交代最新進展，戴尚誠表示同意。