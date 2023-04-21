執法部門反黑工行動拘18人　包括3名假難民

入境處今周一至四(17日至20日)一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」和連同其他報法部門執行的「風沙行動」。行動中共拘捕18人，包括3名假難民。

在反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了30個目標地點，包括商業大廈、車房、餐廳、零售店舖及街市等，共拘捕11名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工中，5人是持「行街紙」，據悉，其中3人是屬於「假難民」身份，分別來自印尼及印度，被捕時正從事廚工、餐廳洗碗及在工廈收垃圾。

此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路共拘捕2名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客。該批懷疑用作水貨用途的貨物包括奶粉、護膚品、化妝品、食品及日用品。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。」發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者一經定罪，可處罰款50萬港元和監禁10年。