政Whats噏：一拖再拖　香港仔街巿預計下周起「分階段」復業　

耗資2.5億港元嘅香港仔街市翻新工程一拖再拖，連街市內部設計亦甩漏多多，導致唔少商戶及街坊都大受影響。而喺多次延期後，當局早前指期望能夠喺本月內正式啟用。至今日(21日)，食物環境衞生署(食環署)發言人表示，香港仔街市預計於下周三(26日)起復業。之不過，只係分階段投入服務，問題仍未完全解決！

政府喺2018至19年《財政預算案》中宣布預留20億港元，推行為期10年嘅街市現代化計劃，以改善食物環境衞生署轄下5個公眾街市設施，當中香港仔街市為首個現代化項目，有關工程喺2021年11月展開，工程原定14個月內完成，即街市應該喺今年1月左右可以重新營運，但由於工程延誤，政府曾一度表示，預計需要延至今年3月方可重新啟用。

結果3月眨吓眼就過，工程未見完成。而街市內部設計亦多甩漏，例如熟食中心裏面嘅檔位，廚房煙罩過少，商戶難以安裝煮食爐，況且座位數目不足，公眾洗手設施鄰近食客出入口通道，有地濕滑倒嘅風險；乾濕貨檔方面，抽氣管道過分佔用走廊通道，影響公眾安全等問題。

今日食環署表示，經全面翻新嘅香港仔街市已準備分階段投入服務，大部分攤檔將於下周三先行開業，讓租戶及顧客優先體驗街市嘅新環境同新設施。翻新後嘅街市共設有142個攤檔，其中137個攤檔已於2月份以競投方式成功出租予原有租戶及其他合資格人士。而先行開業嘅約80個攤檔就分布喺3個樓層，主要售賣蔬菜、水果、家禽、鮮肉、冷凍肉類，以及其他乾濕類貨品等。而開幕典禮則定於下月19日，屆時會有更多攤檔營業咁話。當局又解釋，新冠疫情令項目進度大受影響，但依家大部分檔戶亦已經準備就緒，可率先開業。至於設於大樓內嘅「回收便利點」及熟食中心，就會喺相關工程完成後相繼投入服務。

一直關注街市進展嘅議員郭偉强透露，原本乾濕貨檔嘅問題已經解決，故將會率先營業，但熟食中心方面問題較為複雜，例如要更改煙罩等，保守估計需要8個星期，部分魚檔就砌緊啲魚缸，以期設施再完善啲先至開業。佢坦言，一開始當然想順風順水，好好睇睇，但埋到位出現一啲問題，都冇計，畢竟有復業壓力，惟有「去住先」，其他未整好嘅都冇得夾硬，要繼續執漏。