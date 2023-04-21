文憑試英文科開考　學生指閱讀卷用字易明　冀成績「坐3望4」

今日(21日)為首日開考中學文憑試筆試，有4.7萬多人報考英文科閱讀及寫作考試。有考生認為試卷用字易明，預料最後成績「坐3望4」；有考生為求成績平穩，則臨場變陣改做「B1」。

考生蘇同學表示，今年閱讀卷尚算簡單易明，尤其是甲部必答題，而選答部分方面，自己則選擇了B2，認為生字不算太難，「都算睇得明嘅」，但就不夠時間完成題目。寫作卷方面，則選擇了第7題，主要講述「年老人士欲繼續工作，年輕人則望盡早退休」。他認為「都幾好講」，發揮不錯，預料整體英文科成績「坐3望4」。

另一名考生李同學選擇了B1選答題。她指，若與過往試卷相比，今年的考核內容較為容易，今日作答閱讀卷的選答部分時，經衡量B1及B2的難度後，發現文章內容、問題出發亦較為清晰直接，作答時亦不用過於費時整理思路，認為自己或可在前者取得更高分數，故臨時變陣轉做B1。

李同學續指，寫作卷選了第3題，大概講述香港動漫文化，包括到動漫展的經驗，以及Cosplay(角色扮演)的未來發展如何帶給本港年輕一代好處。她解釋，自己過往「寫開」該類範疇，考慮到第7題或有辯論性質，自己不太熟悉，故未有選擇。整體而言，她預料英文科會考取第3與第4級成績之間。