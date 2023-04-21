展望第2季業務較首季佳企業增　尤其住宿及膳食服務業

第2季預計業務向好的大企業數量雖然增加，惟獨專業及商用服務業仍向淡。政府統計處今日(21日)發表今年第2季業務展望按季統計調查結果，調查搜集各行業中約560間大機構的高級管理人員對短期業務表現的意見，當中有25%受訪者預期第2季的業務狀況較上一季為佳，較今年第一季的相應比例(19%)為高，尤其在住宿及膳食服務業、製造業、零售業和金融及保險業中，有顯著較多的受訪者預期第2季其業務狀況較第一季為佳。

另一方面，預期業務狀況較上一季為差的受訪者的比例則由第一季的13%下降至第二季的10%。而包括專業、科學及技術服務，以及行政及支援服務的專業及商用服務業的看法較淡，只有15%的行業受訪者認為第2季業務會較首季佳；反而有19%認為業務會較差。

港府表示，受惠於本地經濟活動復蘇，以及訪港旅客人數明顯反彈，大部分行業的大型企業的營商氣氛較3個月前顯著改善；大型企業的招聘意欲亦有所增加。當局展望，營商氣氛應繼續受惠於經濟情況改善。新一輪消費券的發放將帶來額外支持。然而，金融狀況持續偏緊可能帶來不確定性。