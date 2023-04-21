海關破咖啡粉藏海洛英販毒案　檢4900萬元貨拘4男　

香港海關機場科人員於昨日(20日)，查驗一批抵港的空運貨物，發現3箱咖啡粉有可疑，其實際重量與報稱的重量不符，於是開箱作出仔細檢查，結果檢獲53公斤懷疑海洛英，市值約4,900萬港元，拘捕一名提貨的36歲外籍貨車男司機。海關毒品調查科跟進案件，昨晚在九龍城進行監控遞送行動，拘捕一名39歲外籍男子，他為貨物入口公司負責人。

關員跟進調查後，鎖定一名真正收貨人。今日(21日)關員於觀塘再作出監控遞送行動，在一工廠大廈內拘捕一名報稱無業的21歲本地男子，他疑租用一個新單位作販毒之用。海關相信行動已打擊了一個剛開始的販毒集團，並堵截該批毒品流出市面。

據了解，由於咖啡粉的包裝其中一邊有被剪開再縫合的痕迹，而一般咖啡粉會密封防潮，咖啡粉的重量相差高達一成五，兩個疑點引起關員注意而作出查驗。海關相信該批毒品供應東九龍區，背後有黑社會操控。此外，海關也拘捕一名43歲貨車司機，他負責將毒品由九龍城運往觀塘。咖啡的包裝雖然屬於東南亞國家，由於是以集運方式運港，其來源有待進一步調查。