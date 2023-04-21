兩世紀城中古村擬改建公屋　阿公岩村料供1500伙多原估倍半

城中百年古村阿公岩村擬被收地清拆，或將重建成公營房屋項目。據最新區議會文件顯示，為增加公營房屋供應，政府將位於阿公岩村的一幅土地，改作公屋發展。土木工程拓展署已就該幅用地擬議作公營房屋進行一系列技術評估，預料將興建約1,500個單位，較原先預計的600伙多1.5倍，第一期最快可於2032年落成。

政府早前曾於立法會文件中表明，阿公岩村的部分土地現正處於工程可行性研究階段，預計將會建約600個單位，而納入研究的土地面積共涉1公頃，預料用地可供發展年度為2027/28年度。

不過，在最新文件中顯示，擬議公營房屋發展用地面積約2.41公頃，比原定研究範圍大逾倍，建屋量亦隨之倍增至約1,500個單位，預計可容納4,050人，總樓面面積不多於8.58萬平方米，建築物高度限制不高於主水平基準上110米。另亦會提供休憩及兒童遊樂設施、綠化空間、供社會福利、幼稚園、零售設施及泊車位等。第一期最快可於2032年落成，而第二期則於2037年落成。

最新文件又指，就上述公營房屋發展，土拓署建議把有關用地由「休憩用地」地帶、「綠化地帶」、「其他指定用途」註明「商貿」地帶、「其他指定用途」註明「綜合康樂發展區」地帶及顯示為「道路」的地方改劃為「住宅(甲類)6」地帶；並指政府擬引用《收回土地條例》及其他適用條例，以收回土地作公營房屋發展及相關設施工程。

據知，阿公岩村為香港碩果僅存的城中古村之一，香港開埠初期已有約200人口居住，至80年代政府興建東區走廊，才有不少村民搬離村落，古村至今已有近200年歷史。