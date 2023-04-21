政Whats噏：容海恩出席歌唱節目　現場觀眾一度起哄

代議士現身公仔箱，唔一定出席時事節目。有「立記梅姐」之稱嘅選委會界議員容海恩(Eunice)，日前應邀到湖南長沙一間電視台參與錄製歌唱節目，不過佢都未開口展露歌喉，就惹來現場觀眾一陣哄動，因為節目主持人介紹Eunice出場嘅時候，特別強調佢嘅本業喺資深大律師，指現場觀眾有權保持沉默，打趣話「你們所說的每一句話，將會成為呈堂證供」！

的而且確，哄動過後嘅現場觀眾好快就趨於平靜，事關Eunice要以清唱嘅方式，演繹內地男歌手汪蘇瀧嘅名曲《有點甜》。雖然只係唱咗短短幾句，但無樂器伴奏下仍可將音調把握得恰到好處，節目主持人都聽到凝神瞠目，觀眾鼓掌叫好！事後Eunice話今次錄影過程中，體驗到內地節目製作嘅認真態度，現場觀眾嘅參與感亦好強。佢話留意到長沙嘅娛樂、動漫、文化產業發展十分良好，冀未來能促進湖南同香港嘅文化交流咁話。

Eunice喺錄製節目以外，又趁機會體驗長沙嘅夜經濟，佢話夜晚嘅長沙街頭人頭湧湧，即使半夜仍會塞車，可見整個城市充滿活力。佢又喺夜市品嘗臭豆腐、刮涼粉等小食，感覺與童年時逛旺角夜市好相似。