遊南韓台灣11天　25歲男染猴痘列輸入　曾與昨病例「親密」接觸

猴痘再次襲港！繼昨日(20日)本港出現一宗猴痘確診個案後，衞生署衞生防護中心今日(21日)公布，昨日男患者的密切接觸者同樣確診，涉及一名過往健康良好的25歲男子，他已被列作懷疑輸入個案，並被安排入住瑪嘉烈醫院作進一步檢測，現時情況穩定。由去年9月起，本港共錄得3宗輸入及1宗與輸入相關的猴痘確診個案。

該名25歲男病人無接種猴痘疫苗，於4月上旬開始出現肌肉痛及皮疹，並於上周六(15日)向私家醫生求診，當時的初步診斷為水痘。至今日，防護中心公共衞生化驗服務處才確認病人的樣本測試結果帶有猴痘病毒。根據病人提供的資料，他近期曾到訪受猴痘影響地區，包括曾於3月26日至本月5日期間到訪南韓及台灣，至於潛伏期內的高風險接觸則仍待調查。

防護中心正安排患者的2名同住家人在醫院進行檢疫並接受暴露後疫苗接種，暫無出現病徵，仍進行流行病學調查。另外，中心已將昨日公布的個案改列作「與輸入個案有關」的確診個案。

因應近日出現的個案，防護中心已發信提醒全港的醫生及私家醫院，並會將今日公布的個案通報世衞、南韓及台灣當局，同時呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。