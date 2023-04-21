疑無車牌電單車泊街頭遇查　男子辯稱不知情惹網民熱議

電單車無展示車牌遇查，執法人員在尾箱找到一個車牌及一張行車證。

今日(21日)網上瘋傳一段影片，內容顯示一輛停在路旁雙黃線的電單車遭執法人員截查，惟當時電單車未見有展示車牌及行車證。片段甫開首，人員查問涉事男子，惟男子聲稱「唔知，我唔肯定」，人員則要求男子：「先生，麻煩你同我合作，打開個尾箱畀我檢查。」

男子隨即開啟電單車車尾箱，人員在箱內取出一個車牌及一張行車證，同時問該男子：「車牌就喺度，行車證喺度，係咪呀？點解你講大話呀？」男子則表示「唔肯定」，又指「我一路都當係呢個車牌喺我屋企，因為我好耐無揸，有人推咗(電單車)出嚟」。

人員又驚告該男子「你再講大話呢，你妨礙緊司法公正㗎𠵱家！」其後又問：「如果架架車好似你咁樣掹咗個牌、掹咗行車證，之後就可以唔郁就擺喺街度……你明唔明架車要擺牌出嚟呀？」男子則回應表示明白，又強調電單車「真係唔郁得」，辯稱並非由他拆下車牌和行車證。

此時執法人員又向該男子稱，「講畀我聽邊個拆落嚟！我拉埋佢！」惟男子不斷表示「唔知道」，但人員質疑「邊有唔知呀？架車你㗎喎！擺喺你車裏面、車尾箱裏面喎！」惟男子則重複指「架車好耐無郁，我真係唔記得呀阿Sir...」片段至此結束。

該段約1分14秒的片段未有標明事發時間及地點，有看畢片段的網民則質疑是否涉事男子想逃避抄牌，亦有網民認為執法人員抄牌合理。