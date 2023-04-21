巴士下層滿乘客　大埔男子無車搭　化身卓別靈控訴

公共交通工具在繁忙時間特別多人，大埔今日(21日)有情侶在安埔路一巴士站，原打算乘搭一輛到站的K17港鐵接駁巴士，惟因車上乘客堆滿下層而未能上車，其中男子疑不之忿下試圖徒手打開車門，其後又在車外手舞足蹈地控訴，卻由於車門已關上，車內乘客未能得聞所言，場面一如默片喜劇泰斗差利卓別靈(Charlie Chaplin)的一齣拉闊默劇。

事緣有網民今午在社交平台貼出一段長約28秒、從車內拍攝的短片，只見車外一名粉藍上衣男子正試圖單手打開巴士門，其身後一名穿白衣、疑似其女友則上前拉回男子，期間有一把疑為巴士司機的聲音表示「喂你唔好開(車)門啊，報警㗎」。男子被女伴拉回巴士站後，疑對車廂情況感到不解，惟由於身處車外，話音未能傳達至車內，不過觀其嘴唇動作，所說之言應為「咩料啊」。

片中男子其後頭搖又手擺，不時指向巴士上層，面露不滿及疑惑，間中又疑似以手勢作狀鬧人表達不滿，而車內再度響起一把聲音着男子「排隊啊」，不過由於車門關上未能傳遞出車外，片段結尾則以男子一句懷疑問候娘親的粗口口型畫上句號。

片段引來大量留言，網民紛紛戲稱男子為「默劇演員」、「卓別靈」、「手語大師」，而留言中不少人更批評男子「打尖」無理取鬧；但有網友則保持「兩秒距離」，認為片段「無頭無尾」難以片面之詞下定論，另有疑似默劇的現場觀眾指出，該對情侶並非打尖，而是巴士下層逼滿乘客，導致2人未能上車，認為司機未有妥善處理。