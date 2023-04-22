理大三項目獲智慧交通基金資助　總額逾840萬元

為推動智慧城市發展及智慧出行，港府推出智慧交通基金，以資助本地機構或企業進行創新科技研究和應用。香港理工大學昨日(21日)表示，最新一輪智慧交通基金審批共有3項理大研究獲得資助，總額約842萬港元。包括開發優化新能源巴士規劃及調度的軟件、個人化聯網先進駕駛輔助系統，以及智能人機配合駕駛系統設計。

其中一項獲得資助的項目為優化新能源巴士規劃及調度的軟件，此項目可以建設綠色交通環境和推動新能源運輸的措施。第二個項目則可向駕駛者提供預測性警示及駕駛建議的聯網先進駕駛輔助系統，將會涵蓋個別駕駛者的駕駛習慣和附近其他車輛的移動路徑預測，從而透過提供預測性警示及駕駛建議，改善駕駛安全。最後一個項目則用作監測司機駕駛狀況及實時估算駕駛風險的智能人機配合駕駛系統。

政府自2021年11月推出智慧交通基金以來，至今共有36個項目獲得資助，當中有14個為理大開發的項目，涉及獲批金額約4,590萬港元。理大副校長(研究及創新)趙汝恒表示，智慧交通基金在推動長遠交通發展創新方面發揮重要作用，未來理大將繼續開拓前沿領域的交通方案研究。