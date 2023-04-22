東方日報A1：紅隧五倍收費點維皮　非專營巴聽冚旗

中港恢復免檢疫通關，正當社會邁向復常之際，港府偏偏與民為敵，藉推行「三隧分流」大幅調整過海隧道費，擬於年底劃一將3條過海隧道的商用車收費定於50元，害得百業奄奄一息。非專營巴士業界表示，現時逾90%邨巴、旅遊巴及校巴均使用紅隧過海，劃一收費後紅隧收費由原本10元增至50元，新收費是現時收費的5倍。旅遊巴公司更估計，加價後每月需多付30萬元隧道費，在九龍區泊車的校巴則需每月多付逾3萬元空載隧道費，經營成本暴增如何「維皮」，生意實聽「冚旗」。

「90%以上旅遊巴都用紅隧過海，加隧道費每個月多咗30萬開支！」香港旅遊巴士有限公司營運經理李偉邦指，新冠疫情後生意額回復約30%，其公司以全包價錢承接旅行社生意，隧道費需自行承擔。他稱，前往灣仔會展及淺水灣等熱門訪港旅行團景點，主要取道紅隧，若收費由10元增至50元，每輛車每日多100元，按其公司規模計算，一個月就會增加30萬元開支。

經營港島校巴服務多年的新輝旅運公司董事張英發續稱，大多數校巴都停泊在九龍區，校巴司機每日空載取道紅隧過海接載學生，放工時則駛回九龍停泊。他表示，加價後預期每輛校巴每日額外付出80元隧道費，其公司每月要多付3萬至4萬元隧道費，因「吉車」過海時並無接載學生，難以將成本轉嫁。

在柴灣租用停車場，原本不用付隧道費的捷迅旅運有限公司，其執行董事郭思源指，近期港府收回相關停車場約一半空間來興建簡約公屋，其公司有一半車需轉到九龍停泊，變相要多付8萬至10萬元隧道費。他期望當局正視業界訴求之餘，亦可參考專營巴士獲豁免隧道費的做法，能夠給予非專營巴士提供補貼或豁免收費，助行業捱過難關。

劃一收費後，西隧單層巴士收費雖然由140元減至50元，惟每朝開出邨巴由屯門經西隧到港島的龍威巴士集團有限公司董事曾健威表示，擔心西隧減價後乘客亦會要求減車費，惟邨巴每日來回4次為例，只有一程行西隧，其餘都走紅隧，計及總價仍然較現時高出30元，而每班車僅得一半載客量，料調整收費後「因減得加」，公司或會被迫取消經西隧的邨巴路線。

公共巴士同業聯會副主席鄧子強指，三隧分流方案對業界影響非常大，要求所有客運公共車輛，劃一以低標準收費，盼維持紅隧10元收費，即使加價亦不應多於的士收費的25元。議員陳恒鑌指，商用車收費不應高於私家車，而收費要劃一及簡單，否則難以做到分流效果。

運輸及物流局發言人表示，建議方案已考慮到不少運輸業界、工會及議員意見，劃一隧道費安排鼓勵商用車輛根據目的地選擇使用最直接的過海隧道，減少繞道而節省行車時間和燃油成本。

記者林建平

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