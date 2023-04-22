逾93%自僱清潔工年中無休　60%月入僅萬　日行百梯「唔得閒病」

五一勞動節臨近，有機構關注一群非清潔公司員工、沒有任何勞工保障、沒有任何有薪假期、病假等福利的自僱清潔工友的苦況，因而進行調查，並於今日(22日)發表報告。結果顯示，60%受訪工友的收入為1萬港元或以下；73.3%沒有領取任何社會福利，稱冀自力更生；66.7%受訪者每天都需要行樓梯，每人每天平均需要行31.3層，最多的需行110層；93.3%受訪者過去一年每周工作7天，全年無休。有工友形容「得閒死、唔得閒病」。該機構建議，政府設現金津貼資助自僱清潔工友購置工作用品，並為工友提供更多具針對性的勞損痛症治療服務，以及制定適用於自僱清潔工友及「三無大廈」的作業指引。

關注草根生活聯盟在今年3月至4月間，透過電話及在工作地點，訪問了30位在旺角及大角咀工作的自僱清潔工友。受訪工友平均年齡為61.4歲，最年長受訪者71歲；93.3%受訪者學歷為初中或以下；30%從事自僱清潔工作20年或以上，13.3%從事30年或以上。在收入方面，60%受訪工友以自僱形式從事清潔工作的收入為1萬港元或以下。為幫補開支，部分工友會同時兼任清潔長工、其他散工或拾荒。

該機構發現，受訪工友的工作地點大多沒有電梯，亦有部分不容許清潔工友用作清倒垃圾，因此66.7%受訪者每天都需要行樓梯，逐層收集垃圾，再用不同方法拖曳至地面，例如自製大型塑膠袋、竹簍等，收集整理後再用手推車運往垃圾站傾倒。而這群需行樓梯的工友的個人健康狀況、勞損痛症的比例及職業安全風險，相比無需行樓梯的工友更差。另外，由於工友屬自僱人士，93.3%受訪者過去一年每周工作7天，全年無休，其餘6.7%受訪者每周工作6天。23.3%每天平均工作10小時或以上。長時間工作令工友勞損痛症問題變得相當普遍，但72.4%沒有求醫，90%即使身體不適但仍照常上班。

聯盟建議，延續關愛基金「舊樓業主立案法團津貼計劃」，資助自僱清潔工友購置必要的清潔用品、工具及防暑降溫用品，並為大廈加上安全設施，例如扶手、防滑設施及改善樓梯通風等。該聯盟提到今年底即將實施的垃圾徵費，希望港府藉此契機加強公眾正確垃圾處理的教育。另外，聯盟冀當局可制定適用於自僱清潔工友及「三無大廈」的作業指引，釐清各方的責任，確保政策實施符合實際情況，避免基層清潔工友成為「磨心」。