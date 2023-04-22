DSE英文聆聽卷　老師稱甲部多長問答　考驗學生詞彙量

中學文憑試(DSE)試題內容與時並進，考驗學生對新興詞彙的認知及了解。英文科卷三聆聽及綜合能力今日(22日)開考，其中卷三必答部分出現emoji(表情符號)起源、KOL(網絡紅人)等字眼，而乙部選答題則圍繞電視烹飪比賽。有英文科老師認為，今年甲部試卷和往年相比減少選擇題，多以長問題形式發問，對英文能力較弱的學生有挑戰。有考生則稱，今次甲部試題比過往困難，因有填寫較多長問答題目，而B2部分難度則相若，主要要求考生撰寫電郵及演講辭。

廠商會中學英文科科主任彭小靜表示，今年英文科卷三必答部分多以長問題形式，僅有第一部分第4題的1條選擇題目，認為對英文能力較弱的學生而言有挑戰，需考驗學生的英文詞彙量。至於乙部方面，她認為試卷難度和往年相若，更多考驗同學的整合分析及時間分配能力。她又表示，試題大部分答案均能從提供的資料頁中找到，認為考生即使在聆聽部分錯失關鍵字，亦不會失分太多。

考生黃同學認為，今年英文卷三試卷較往年難，因甲部錄音主要考同學「串字」，和往年試題相比少了選擇題及填充問答，要考驗同學日常所儲備的英文單字詞彙。他指完成整份試卷的時間倉促，期望整體英文科成績能有第3級；他又寄語同路應屆考生「考完就算」，勿要多想影響情緒，收拾心情準備下一科目。而阮同學則認為，卷三甲部必答題難度較去年高，因有較多長問答題目，形容「有好多生字唔識串」，預料整體英文科成績只有第二級。